МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Владимир Путин в ходе форума "Россия-Африка" заявил, что Россия списала странам континента задолженность на сумму свыше 20 млрд долларов. По его словам, РФ участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов и экономического роста.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", речь идет не о сумме, списанной за один год. "Такого объема кредитов просто нет, а списали за несколько лет, в том числе, в рамках международных договоренностей о списаниях HIPC (Heavily indebted poor countries — самые закредитованные и бедные страны), которых в Африке большинство. В основном за безнадежностью, иногда для преференций российским компаниям", — указал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

КОМУ ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ

Списание долгов чаще всего происходит по двум причинам: или предоставленные деньги практически не подлежат возврату или прощенный стране долг даст возможность определенного давления на страну, в том числе и завоевания данного рынка с точки зрения новых инвестиционных проектов или экспорта продукции, согласна доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Такой подход был применен и после распада СССР, а недавним примером стала Венесуэла. Сообщалось, что с 2006 года Россия прокредитовала страну на 17 млрд долларов, а после согласилась на реструктуризацию займов.

В большинстве случаев информация о том, советский это долг или современный, малодоступна, равно как и точные данные обо всех списаниях. Сообщалось, что, если считать только крупные кредиты свыше 1 млрд долларов, за 20 лет РФ списала около 140 млрд долларов. По данным аналитиков РАНХиГС и Института Гайдара, только в 2017 году РФ списала более 400 млн долларов долгов развивающихся стран. Сюда входят и Африка, и Азия, и Южная Америка, и страны ближнего зарубежья.

Из последнего – пример за 2018 год, когда Россия списала Киргизии 240 млн долларов. А в 2014 году Кубе списали 31,7 млрд долларов — это 90% кубинского долга перед СССР. Данное списание стало крупнейшим во всей истории России.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ОТ АФРИКИ

При этом Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами в течение четырех-пяти лет. "Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум" — сказал президент РФ. Он также отметил, что дополнительные возможности для сотрудничества РФ и Африки представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы.

По мнению экспертов, регион действительно представляет немалый интерес для российских компаний. "Страны там разные. Есть ЮАР – партнер по БРИКС, хоть и далекий, но сырьевой, там общие интересы. Есть чисто сырьевые страны – где можно поработать компаниям, хотя часто возникают прямая конкуренция с китайскими игроками. Есть возможность поучаствовать в развитии энергетической инфраструктуры. Если в Африке идет жесткая конкуренция между европейскими и китайскими, в меньшей степени японскими и американскими компаниями, то, наверное, есть за что побороться", — рассуждает Табах.

В настоящее время данная стратегия может быть вполне оправдана с учетом текущей торговой войны стран за новые рынки, а также распределения рынков в соответствии с формированием нового международного разделения труда, полагает Новикова. Рынок Африки является достаточно привлекательным не только для России, но и для США, Европы и других стран, поэтому возможность получения совместных проектов на африканском рынке, а также продвижения российской продукции была бы весьма кстати, говорит она.

Списание связано с ожиданиями укрепления позиций России на быстрорастущем африканском континенте, согласен начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

"Страны Африки обладают на сегодня наибольшим потенциалом экономического роста – так, средний рост ВВП Эфиопии ожидается до 2024 года на уровне не менее 6,4%, у Кении 5,9%, а в целом же по региону – 4,2%, выше рост только у быстроразвивающихся стран Азии", — сказал он.

По его мнению, власти надеются взамен на списание долгов африканских стран получить преференции для российских компаний на местном рынке. В перспективе африканские страны могут действительно стать выгодными партнерами для сотрудничества – к примеру, очень многим странам региона необходима хорошая военная техника, продовольственные товары, а в будущем многим из них нужно будет значительно модернизировать инфраструктуру и транспортную систему. Потенциально это сотрудничество на сотни миллиардов евро в год. "Но пока вызывают вопросы эффективность получения преференций именно таким путем — списанием долга", — заключил Авакян.