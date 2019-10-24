МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31 строчки на фоне новаций в сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов, следует из доклада Всемирного банка.

Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Согласно документу, Россия в рейтинге заняла 28 строку, поднявшись за год на три позиции. В сообщении Всемирного банка отмечается, что за прошедший год Россия осуществила три реформы, включая ускорение процесса получения электроэнергии и упрощение соблюдения налоговых требований. Также была усилена и защита прав миноритарных инвесторов в результате повышения требований к корпоративной прозрачности.

Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку за собой сохранил Сингапур. На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую строку рейтинга. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

В ноябре 2018 года Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business-2019 с 35 строчки благодаря улучшению регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий. Два года назад Россия занимала 40-е место в Doing Business, а семь лет назад она занимала 120-е место. В майских указах 2012 года президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на улучшение позиции России в рейтинге.