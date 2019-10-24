МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Завершается визит на Дальний Восток делегации во главе с министром нефтегазовой промышленности Индии Дхармендрой Прадханом. В ходе встреч намечены пути расширения российско-индийского сотрудничества в области энергетики. Индия намерена увеличить импорт нефти, СПГ и угля из России.

Прадхан также заявил о намерении индийских компаний участвовать в арктическом проекте "Восток Ойл". Однако окончательное решение об участии будет принято после предоставления налоговых льгот со стороны российского правительства.

Индийцам предлагают инвестировать в "Восток Ойл"

Визит индийской делегации стал следствием стратегического курса на развитие экономических отношений с Россией, который объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время Восточного экономического форума месяцем ранее.

Целью нынешнего визита является масштабное расширение сотрудничества между Индией и Россией в области энергетики. Индийская делегация провела переговоры с главой "Роснефти" Игорем Сеченым, первым заместителям министра развития Дальнего Востока и Арктики Сергеем Тырцевым.

В прошлом месяце Сечин посетил Индию и обсуждал с Прадханом и руководством ряда индийских нефтяных компаний возможность инвестиций в проект "Восток Ойл". Этот проект объединяет ряд перспективных месторождений на севере Красноярского края: Ванкорский кластер, включая месторождения Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное, Паяхское месторождение, право на разработку которого принадлежит "Нефтегазхолдигу" Эдуарда Худайнатова, а также перспективный Западно-Иркинский участок.

В настоящее время промышленная добыча ведется только на Ванкорском кластере. По данным "Роснефти", в 2018 году совокупная добыча на месторождениях кластера составила 21,8 млн тонн – на 0,4 млн тонн меньше, чем годом ранее.

Однако во время ПМЭФ в этом году Сечин заявил, что на севере Красноярского края по консервативным оценкам залегает 5 млрд тонн нефти. Такой вывод был сделан после проведения в регионе геологоразведочных работ. Более того, глава "Роснефти" сообщил, что на одной из пробуренных на Паяхском месторождении скважин приток составил 720 т/сут. (≈5,3 тыс. барр./сут) – фантастический показатель продуктивности. Если объявленные объемы подтвердятся, то север Красноярского края может стать новой нефтяной провинцией мирового уровня. Перспективы разработки месторождений "Восток Ойл" обнадеживают.

Однако месторождения проекта расположены в удаленном арктическом регионе, где полностью отсутствует инфраструктура, за исключением Ванкорского кластера, поэтому требуют огромных инвестиций – по разным оценкам, до $15 млрд. Поскольку реализация "Восток Ойл" требует больших капитальных вложений, "Роснефть" стремится привлечь иностранных инвесторов, которыми могут стать индийские компании, заинтересованные в приобретении добывающих активов за рубежом. Партнеры из Индии могут получить доступ к огромным запасам российской нефти, которая может обеспечить потребности страны на долгие годы. Однако при нынешних ценах на нефть и жестком налоговом режиме разработка арктических месторождений экономически целесообразна только после получения налоговых льгот.

"Роснефть" одолела Минфин?

Во время визита Сечина в Индию, индийские эксперты и представители нефтяных компаний заявляли, что решение об инвестициях в проект "Восток Ойл" будет принято только в случае предоставления существенных налоговых льгот.

"Нам предлагают стать партнерами в проекте "Восток Ойл". Сейчас наши компании активно рассматривают данные, и вероятнее всего эти инвестиции будут сделаны", — сказал Прадхан после переговоров с главой "Роснефти".

Если индийский министр сделал подобное заявление, то, по-видимому, Сечин сумел "убедить" правительство в необходимости предоставления налоговых льгот проекту "Восток Ойл", несмотря на противодействие со стороны министерства финансов РФ.

Ранее российские СМИ сообщили о внесении в правительство пакета законопроектов, предполагающих поддержку "Восток Ойл" на 2,6 трлн рублей. По данному вопросу в ближайшее время состоится совещание, на котором будет принято окончательное решение. Минфин выступает против предоставления льгот "Восток Ойл", поскольку ведомство обеспокоено выпадающими доходами бюджета. При этом, бюджеты 2019 и 2020 годов сформированы с профицитом исходя из цен на Urals в $41,62/барр. и $42,45/барр. соответственно.

Однако министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в понедельник о подготовке пяти законопроектов по предоставлению налоговых льгот для новых месторождений на шельфе и СПГ-проектов. Но не упомянул арктические проекты на суше, к которым относится "Восток Ойл".

Кроме того, остается неизвестным, какие именно льготы будут предоставлены "Восток Ойл" – обнуление НДПИ в течение определенного времени или применение налога на добавленный доход (НДД).

По сложившейся традиции последнее слово должен сказать президент. Поскольку вопрос предоставления льгот для "Восток Ойл" имеет огромное значение для укрепления российско-индийского сотрудничества, то можно быть уверенным, что вопрос будет решен положительно. Индийские партнеры могут получить в проекте долю участия в размере до 40%.

Не нефтью единой

Кроме участия в проекте "Восток Ойл" индийские компании заинтересованы в поставках СПГ. Сейчас "Роснефть" не располагает собственным СПГ, но компания участвует в проекте "Сахалин-1", в рамках которого будет построен завод "Дальневосточный СПГ".

Во время ВЭФ Сечин сообщил, что акционеры проекта "Сахалин-1" приняли решение о строительстве собственного завода по производству СПГ в Де-Кастри на побережье Татарского пролива. Мощность СПГ-завода составит 6,2 млн т/г. Акционерами "Сахалин-1" – проекта, который реализуется в соответствии с соглашением о разделе продукции – являются американская Exxon и японская Sodeco с долей участия по 30%, "Роснефть" и индийская ONGC владеют долями по 20%. Наличие развитой инфраструктуры – в Де-Кастри действует экспортный комплекс для отгрузки нефти – является существенным конкурентным преимуществом "Дальневосточного СПГ". Посещение проекта "Сахалин-1" включено в программу визита индийской делегации.

По словам Прадхана, российский СПГ должен поступать на рынок Индии через порт Парадип на востоке страны.

Индия является одним из ведущих производителей стали в мире, поэтому заинтересована в закупках коксующегося угля в Приморье и Восточной Сибири. Уголь также планируется направлять в порт Парадип.

"Я ожидаю широкого сотрудничества в будущем, особенно в энергетическом секторе между нашими двумя странами. Россия является самым благоприятным местом для индийских инвестиций", – сказал индийский министр после "продуктивной встречи" с Тырцевым.

Россия и Индия заложили основу для создания энергетического моста. Если мост будет создан, то это приведет к быстрому росту товарооборота и даст мощный толчок развитию экономики двух стран.