СОЧИ, 24 окт — ПРАЙМ. Россия приглашает Замбию, Эфиопию и другие страны Африки активнее участвовать в программе облечения долгового бремени в обмен на помощь в развитии, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, выступая на форуме "Россия-Африка".

"Есть возможность использовать эту схему — "долг в обмен на помощь" с Республикой Замбия, с Эфиопией. Но власти там несколько тормозят, что называется. Может быть, каким-то образом мои слова будут услышаны", — сказал Сторчак.

Он отметил, что Россия постепенно налаживает сотрудничество с африканскими странами в части облегчения их долгового бремени, чтобы они могли направить на проекты развития освободившиеся ресурсы.

Накануне, выступая на форуме, президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает 20 миллиардов долларов.

Россия также запустила с рядом африканских государств совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста. "Я хочу сказать, что у нас хорошо проекты "долг в обмен на помощь" идут с Республикой Мадагаскар, у нас есть неплохие наработки с Республикой Танзания, с Республикой Мозамбик", — сказал Сторчак.

"Хотелось бы, чтобы коллеги из африканских стран присмотрелись к опыту Мадагаскара, где действительно идёт активное взаимодействие", — добавил он.