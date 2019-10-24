МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Способность властей РФ противостоять внешним шокам усилилась, однако риск введения новых санкций против РФ усложнит достижение целей по повышению экономического роста, заявил вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Волманн (Evan Wohlmann).

"Способность правительства России противостоять внешним шокам усилилась, включая дальнейшие санкции, более жесткие санкции. Августовские санкции оказались слабее, чем ожидалось, однако они делают выпуск облигаций более сложной задачей", — сказал он.

"Мы видим, что риск новых санкций является характеристикой российского кредитного профиля. И в целом, добиться реализации амбиций по увеличению темпов роста и уровня жизни будет сложнее с учетом риска введения новых и диверсификации текущих санкций в будущем", — сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции Moody's.

В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3", прогноз стабильный. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей. Из-за этого агентство в среду ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%.

Волманн сообщил также, что реализация национальных проектов приведет к ускорению темпов роста ВВП России до уровня выше текущих 1,5%.

"Тринадцать национальных проектов должны повысить темпы роста ВВП выше среднемирового, сократить бедность и продлить жизнь населения. Прогнозы по повышению потенциального роста (экономики — ред.) выше текущих 1,5%", — сказал Волманн.

"Сейчас примерно рост 1,5%. Цель национальных проектов в том, чтобы повысить рост выше среднего, что можно перевести в прогноз в 3%", — отметил он.

"Конечно, в следующие 25 лет национальные проекты должны улучшить ситуацию, но довольно большой вызов — выполнить эти цели, конечно, с учетом сложностей в ближайшие годы по ряду других проектов", — добавил Волманн.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3%. Как сообщало министерство, рост ВВП РФ в четвертом квартале может замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении с 1,9% в третьем квартале на фоне замедления потребительского спроса.