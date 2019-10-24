МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в январе-сентябре 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34% и составила 1,139 миллиарда долларов, сообщила компания.

Негативную динамику в компании связывают со снижением операционной прибыли. Показатель EBITDA уменьшился на 24% — до 2,084 миллиарда долларов, в основном "за счет сужения ценовых спредов сталь/сырье", а рентабельность по нему — до 25% с 30% годом ранее. При этом выручка сократилась на 9% из-за снижения средних цен реализации и составила 8,242 миллиарда долларов. Свободный денежный поток упал на 22%, до 1,185 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль по отношению к предыдущему кварталу сократилась на 17%, до 343 миллионов долларов, вслед за снижением операционной прибыли и более высокой эффективной ставкой налога на прибыль (убыток НЛМК США).

Показатель EBITDA снизился на 11%, до 654 миллионов долларов из-за сужения спредов, его рентабельность — до 25% с 26% кварталом ранее. Выручка снизилась на 8%, до 2,576 миллиарда долларов, так как рост доли готовой продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах частично компенсировало сокращение объемов продаж и цен реализации металлопродукции. Свободный денежный поток уменьшился на 3%, до 249 миллионов долларов.

Чистый долг НЛМК в течение третьего квартала вырос на 34% и на 30 сентября составил 1,736 миллиарда долларов. Соотношение долг/EBITDA увеличилось до 0,59х с 0,39х кварталом ранее.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. В январе-сентябре 2019 года НЛМК снизил выпуск стали на 9%, до 11,9 миллиона тонн.