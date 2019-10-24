МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал дивиденды за третий квартал 2019 года в размере 3,22 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Решение о выплате дивидендов будет приниматься на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 20 декабря, дата закрытия реестра – 25 ноября. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение рекомендовано закрыть 9 января 2020 года.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 19,298 миллиарда рублей, что, как отметили в компании, эквивалентно 120% свободного денежного потока. Дивиденды НЛМК за третий квартал 2018 года составили 6,04 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году компания уже выплатила дивиденды за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей в целом), что эквивалентно 100% свободного денежного потока группы НЛМК за этот период. Дивиденды за второй квартал составили 3,68 рубля на акцию (всего 22,06 миллиарда рублей), что соответствует 136% свободного денежного потока.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. В январе-сентябре 2019 года НЛМК снизил выпуск стали на 9%, до 11,9 миллиона тонн.