СОЧИ, 24 окт — ПРАЙМ. Россия готова оказать Венесуэле методологическую поддержку для урегулирования ее долга перед частными кредиторами, держателями ее бондов, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Он напомнил, что Венесуэла имеет серьезные проблемы с урегулированием внешнего долга. Речь идет не о долге перед РФ, соглашение по которому подписано и выполняется, уточнил он. "Другое дело, что у Венесуэлы большая проблема с зарубежными кредиторами", — сказал замминистра. Он добавил, что значительная доля задолженности страны приходится на частные фонды-держатели гособлигаций Венесуэлы.

"Мы в свое время говорили, что, как только созреют условия, мы готовы оказать методологическую поддержку (по урегулированию долга — ред.). Там много деталей, подводных камней. Договориться с частными кредиторами очень тяжело, особенно с держателями облигаций", — сказал Сторчак.

По его словам, Россия рассматривает возможность направления в Венесуэлу постоянно действующей экономической миссии для более подробного изучения ситуации в экономике.

Венесуэла направила в Россию отчетную информацию об изменениях в экономике, которые произошли после визита предыдущей российской экспертной миссии, и российские эксперты сейчас работают с этими документами, сообщил Сторчак.

"Партнеры (в Венесуэле — ред.) просят, чтобы мы пошли дальше по линии консультационной помощи. Может быть, посмотрим по результатам исследования и готовности российских специалистов выехать туда на постоянной основе, чтобы экономические советники, как это часто принято, находились на месте не наездами, а какое-то длительное время, вникали в микроэкономические отношения, а не только в макро", — сказал Сторчак.

"Если сумеем набрать специалистов, сумеем найти соответствующее финансирование, чтобы специалисты присутствовали на месте. По крайней мере президент Мадуро хотел бы видеть отношения именно таким образом. Пока это только общая концепция, это даже не предложение конкретное. Есть военные советники, экономических я не знаю", — отметил замглавы российского Минфина..

Он не исключил, что кто-то из военных советников может войти в состав и экономической миссии. "Среди военных есть хорошие финансисты", — сказал он.