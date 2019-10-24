АНКАРА, 24 окт — ПРАЙМ. Центробанк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — с 16,5% до 14% годовых, сообщил в четверг регулятор.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 16,5% до 14% годовых", — говорится в сообщении.

Это уже третье снижение ключевой ставки в Турции за последние три месяца.

Центробанк страны 25 июля снизил ключевую ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75% годовых, а 12 сентября она была снижена еще на 3,25 процентного пункта до 16,5% годовых.