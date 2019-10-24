МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 октября, уменьшилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 212 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне 216 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 218 тысяч с 214 тысяч заявок.