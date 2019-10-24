МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Китай готов купить у США сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 20 миллиардов долларов в первый год после заключения торгового соглашения между странами, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Китай намерен купить сельскохозяйственную продукцию у США как минимум на сумму в 20 миллиардов долларов в случае подписания частичного торгового соглашения", — говорится в сообщении.

Кроме того, источники сообщили, что Китай может рассмотреть вопрос об увеличении закупок в ходе следующих раундов торговых переговоров. На второй год, по словам источников, сумма может увеличиться до 40-50 миллиардов долларов при условии отмены всех пошлин. Ранее на этой неделе КНР объявила о покупке 10 миллионов тонн американской сои.

Очередной раунд торговых переговоров, как ожидается, начнется в пятницу.