МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю с 11 по 18 октября выросли на 0,3% и составили 537,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 18 октября составил 537,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной курсовой переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.