ФРАНКФУРТ, 24 окт — Dow Jones. Европейский центральный банк в четверг не стал вносить изменений в денежно-кредитную политику. Это заседание стало последним, проходившим под председательством президента Марио Драги, чей срок полномочий истекает 31 октября. Между тем в руководстве ЕЦБ наблюдается рост разногласий относительно надлежащей реакции на замедление роста экономики региона.

Принятое в сентябре решение о понижении и так уже отрицательных процентных ставок и возобновлении программы покупки облигаций с бюджетом 2,6 трлн евро (2,9 трлн долларов США) подпортило Марио Драги заключительные недели его президентства.

ЕЦБ стремится стабилизировать экономику еврозоны, испытывающую негативные последствия факторов международной напряженности, от торговых войн до Brexit. Тем не менее, против сентябрьского решения выступили семеро членов руководства банка, в том числе все четыре представителя Германии и Франции, двух крупнейших экономик еврозоны. Сабина Лаутеншлагер, представитель Германии в ЕЦБ, из-за несогласия с решением центрального банка в сентябре подала в отставку.

На заседании в четверг руководство ЕЦБ приняло решение оставить ключевую процентную ставку на уровне —0,5% и подтвердить прежний план, предусматривающий начало покупки с 1 ноября преимущественно государственных облигаций на сумму 20 млрд евро в месяц.

На своей последней пресс-конференции в качестве президента ЕЦБ, которая начнется в 12.30 по Гринвичу, Драги наверняка придется отвечать на вопросы о внутренних разногласиях в руководстве банка, а также о своем наследии. Вопросы относительно будущей денежно-кредитной политики, вероятно, придется придержать до пресс-конференции нового президента ЕЦБ Кристин Лагард.

За восемь лет на посту президента ЕЦБ Марио Драги заслужил широкое одобрение благодаря серии решительных мер, которые помогли положить конец долговому кризису в еврозоне и направили экономику валютного союза на путь роста. Безработица еврозоны сократилась до близкого к рекордному минимуму уровня 7,4%, а евро ослаб примерно на 20% против американского доллара, что оказало поддержку экспорту еврозоны.

Между тем агрессивная политика и надменность Драги вызывали все большее раздражение среди ключевых членов еврозоны, в особенности Германии, власти и граждане которой испытывают глубокий скептицизм в отношении политики легких денег, проводимой ЕЦБ, которая, по их мнению, вредит бережливым немцам, одновременно субсидируя обремененные большими долгами правительства южной Европы.

Популярная немецкая газета Bild в четверг опубликовала едкий редакционный материал, в котором требует, чтобы Драги вернул прусский шлем, подаренный ему в начале его президентского срока в признание якобы свойственных ему немецких качеств.

"Единственная хорошая ассоциация, связанная с именем Драги в Германии сегодня, это его присутствие на банкнотах евро", — пишет газета.

Bild отмечает, что закупив государственных облигаций на триллионы евро, ЕЦБ подложил под себя "бомбу замедленного действия".

Согласно исследованию Deutsche Bank, в результате крупномасштабной скупки Европейским центральным банком правительственных долговых обязательств, итальянские гособлигации в период президентства Драги приносили доход в 77% — больше любых других государственных облигаций еврозоны. Доход по немецким гособлигациям в тот же период составлял всего 26%. При этом индекс Euro Stoxx 600 за восемь лет вырос на 121%, существенно отставая от зарубежных аналогов как Nikkei и S&P 500, выросших на 198% и 191%, соответственно.

Аналитики ожидают, что пауза ЕЦБ окажется затяжной, указывая на то, что банк растратил почти всю амуницию. Даже союзники Драги в ЕЦБ говорят, что он мог бы сделать гораздо больше, чтобы обеспечить сплоченность Управляющего совета банка.

Как ни странно для лидера, помогавшего положить конец долговому кризису Европы, Марио Драги покидает свой пост, призывая правительства еврозоны (особенно Германии) наращивать долги для поддержания экономического роста.

И все же в среду правительство Германии продемонстрировало, судя по всему, жест доброй воли, назначив на освободившийся после отставки Сабины Лаутеншлагер пост в Управляющем совете ЕЦБ сторонницу европейской интеграции профессора Изабель Шнабель. Аналитики считают, что Шнабель сможет помочь восстановить мосты между Германией и ЕЦБ под руководством Кристин Лагард.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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