МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в сентябре уменьшились на 0,7% по сравнению с пересмотренным показателем августа — до 701 тысячи, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя также на 0,7%, но по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 710 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону понижения — до 706 тысяч с 713 тысяч.

По сравнению с сентябрем 2018 года, когда индикатор составлял 607 тысяч, продажи новых домов в США в отчетном месяце увеличились на 15,5%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.