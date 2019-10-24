МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Департамент обеспечения банковского надзора Банка России с 5 ноября возглавит Александр Данилов из "Фитч Рейтингз СНГ Лтд", говорится в сообщении регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 5 ноября 2019 года директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Данилов Александр Сергеевич", — говорится в сообщении.

С 2006 года Данилов работал в "Фитч Рейтингз СНГ Лтд", уточняет регулятор.

В настоящее время департамент обеспечения банковского надзора ЦБ возглавляет Александр Полонский, на эту должность он был назначен 29 октября 2018 года.