ЛОНДОН, 24 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ЕС намерен перенести срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел", — сказал премьер журналистам.

Он также заявил, что намерен предложить провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.

"Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, но они должны согласиться на выборы 12 декабря", — заявил Джонсон журналистам.

Ранее парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал Джонсон.

В настоящее время Лондон ждет решения ЕС, который должен решить, переносить ли срок Brexit с 31 октября на более поздний срок.

Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом законом и после соответствующего голосования коллег по парламенту.