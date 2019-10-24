МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Компания Fortiana Holdings, принадлежащая Владиславу Свиблову, приобрела 4,6% акций Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск"), следует из сообщения Fortiana.

"Двадцать четвертого октября 2019 года Fortiana Holdings Limited, бенефициарное владение которой принадлежит компаниям, принадлежащим Владиславу Свиблову, объявляет о приобретении 4,6% акций в уставном капитале Petropavlovsk PLC, пятого по величине производителя золота в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Fortiana приобрела долю на внебиржевом рынке.

Ранее НПО "Альтаир" Романа Троценко стало крупнейшим акционером Petropavlovsk plc, выкупив 22,4% акций. В частности, приобретенный пакет включает 13,3% акций золотодобытчика, а также 9,06% акций (или 300 миллионов голосующих бумаг), которые в настоящее время переданы по сделке РЕПО германской дочке ВТБ (срок окончания — конец 2019 года). Кроме того, покупателю дополнительно были переданы конвертируемые облигации компании с погашением в 2024 году, представляющие 5,97% ее акций, сообщала золотодобывающая компания.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций. Прогноз производства на 2019 год — 450-500 тысяч унций. Petropavlovsk Plc в первом полугодии 2019 года получил 13,5 миллиона долларов чистой прибыли по МСФО против убытка в 39,9 миллиона долларов годом ранее.