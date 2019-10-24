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МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Власти РФ планируют сохранить нынешние льготы проектам производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике, включая нулевой НДПИ на 12 лет, заявил журналистам вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев ранее в четверг сообщил, что участники совещания, прошедшего у первого вице-премьера, главы Минфина РФ Антона Силуанова, согласовали общие принципы предоставления преференций бизнес-проектам в Арктике, разделив их условно на четыре группы.

"Вторая группа — СПГ и газохимия. Здесь ничего особо не изменилось — нулевой НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии СПГ и право субъектов снижать до нуля региональную часть налога на прибыль и налога на имущество, земельного налога", — сказал он.

"Здесь тоже есть ряд возможностей запуска новых проектов: "Арктик СПГ — 3" прежде всего, Северо-Обский лицензионный участок на Обской губе, лицензионные участки Южно-Лескинский, Дорофеевский, Южно-Дорофеевский, Западно-Дорофеевский, Танамский, Хамельешский, Паужский и Южно-Хамельешский", — добавил Трутнев.