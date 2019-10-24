МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Обязательные нормативы Банка России в сентябре нарушали 16 российских банков, свидетельствует отчетность, размещенная на сайте ЦБ.

Из этого числа 13 кредитных организаций, нарушивших нормативы регулятора, санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) — это Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, Генбанк, Вокбанк, Крайинвестбанк, банк "Пересвет", "Таврический", "Тимер банк", "Финанс бизнес банк" и Экономбанк.

Еще одна кредитная организация, нарушившая в сентябре нормативы ЦБ, банк "Траст", ранее санировалась ФКБС, но фонд прекратил исполнять функции временной администрации с 13 июня 2018 года. Также нарушили нарушали нормативы еще два банка: "Севастопольский морской банк" (30 сентября нарушил норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 и норматив достаточности основного капитала Н1.2) и Чувашкредитпромбанк (с 1 по 9 сентября нарушал норматив Н1.0).

Собственные средства "Севастопольского морского банка" снизились ниже порогового уровня 300 миллионов рублей и составили на 1 октября 108 миллионов. Также они оказались на эту дату ниже порога еще у двух кредитных организаций: у "Лэнд банка" (259 миллионов рублей) и "Центрально-Азиатского банка" (297 миллионов). Кроме того, в сентябре норматив достаточности базового капитала Н1.1 опускался ниже 7% у Почта-банка, банка "Восточный" и у "Плюс банка".

"Московский индустриальный банк" после 25 июля перестал нарушать нормативы, тогда как он постоянно нарушал их с февраля. Банк был санирован ФКБС 22 января. Причина прекращения нарушений — его докапитализация Банком России на 128,7 миллиарда рублей, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Однако за первые три квартала года убыток банка составил 126,5 миллиарда рублей.

Банком России установлены минимальные значения обязательных нормативов для банков. Так, по нормативу достаточности базового капитала (Н1.1) оно составляет 4,5%, по нормативу достаточности основного капитала (Н.1.2) — 6%, по нормативу достаточности собственных средств (Н1.0) — 8%, по нормативу финансового рычага (Н1.4) — 3%.