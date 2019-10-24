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МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Участники совещания, прошедшего ранее в четверг у первого вице-премьера, главы Минфина РФ Антона Силуанова, согласовали общие принципы предоставления преференций бизнес-проектам в Арктике, претендовать на госпреференции смогут только новые проекты с осуществленными инвестициями не более 25%, оставшиеся нюансы планируется согласовать до 8 ноября, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В совещания принимали участие, помимо Трутнева, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, представители Минфина и Минэнерго, таможенной и налоговой служб, "Роснефти" и ННК.

"На совещание согласованы общие принципы предоставления господдержки и льгот. Только новые инвестиционные проекты. Критерии — не больше 25% осуществлённых инвестиций. Объём… тут у нас были некоторые баталии. Потолок минимального объёма подняли до 10 миллионов рублей. В общем, считаем, что для Арктики для больших проектов это допустимо", — уточнил Трутнев.

Он также отметил, что госпреференции будут выдаваться четырем группам инвестпроектов в Арктике: добыча нефти на шельфе, СПГ и газохимия, проекты на суше и новых нефтегазовых провинциях и иные проекты, кроме добычи углеводородов. При этом проектам для получения поддержки необходимо будет получать статус резидентов у Корпорации Дальнего Востока. "Срок уточнения по всем вопросам — до 8 ноября согласование должно быть закончено", — уточнил он.

Трутнев также отметил, что обсуждая этот вопрос стороны не просчитывали общую сумму льгот, а измеряли изменение доходности проектов, при этом расчеты велись исходя из текущей цены на нефть. "У нас доходности проектов без применения льгот находятся в коридоре от 10 до 14%, с применением льгот они 20-22%", — сообщил он.

По словам вице-премьера, достигнутый компромиссный вариант по всем группам арктических проектов устраивает и компании, и Минэнерго, и Минфин, и Минвостокразвития, осталось разрешить лишь "технические разногласия". "Мы можем буквально через две-три недели вносить законопроект в окончательном виде", — заключил он.