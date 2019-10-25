МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Подготовка законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений близка к тому, чтобы представить ее в ближайшее время на общественное обсуждение, рассказали журналистам источники, близкие к разработчикам документа.

Минфин РФ в сентябре сообщал, что разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте". По словам источников, сейчас новая система, направленная на совершенствование в России негосударственного пенсионного обеспечения, сменила название на гарантированный пенсионный план (ГПП). В целях внедрения системы подготовлены три пакета поправок в действующие федеральные законы. Новый пенсионный план будет стандартизирован, то есть все основные его аспекты будут урегулированы в законе.

По словам источников, такой план предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Так, пенсионные взносы граждан по ГПП в размере не более 6% от заработной платы будут освобождены от НДФЛ, также будет предусмотрена стимулирующая льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы граждан, плюс социальный вычет, если гражданин платит больше 6% от зарплаты.

ГПП будет абсолютно добровольной системой, при этом договор будет считаться заключенным с момента первого платежа, уточняют источники. А размер взноса гражданин сможет определять самостоятельно без ограничений, хоть это будет весь объем зарплаты, но при этом освобождаться от НДФЛ будет только 6% от заработной платы, а менять размер взноса гражданин сможет столько, сколько захочет. Система будет также предусматривать для гражданина период охлаждения продолжительностью шесть месяцев, когда он сможет вернуть перечисленные в систему средства.

Предполагается, что основными драйверами новой системы будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование этих средств. Кроме того, предлагается разрешить гражданам переводить их накопления из ОПС в ГПП. Будет предусмотрена и возможность смены НПФ, а пенсионная выплата по ГПП ежегодно будет подлежать индексации за прошедший календарный год по уровню инфляции.

Возможность назначения пенсии наступает через 30 лет после начала накоплений либо после наступления пенсионного возраста, момент входа не будет ограничен. Администрировать взносы, вести реестр участников ГПП будет пенсионный оператор, которым будет центральный депозитарий (Национальный расчетный депозитарий). Дополнительный стимул верить системе станет привычное гражданам смс-информирование, которое создаст ощущение осязаемости счета, то есть гражданин будет получать сообщения о поступлении ежемесячного взноса и накопленного объема средств.