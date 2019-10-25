ВЕРОНА (Италия), 25 окт /ПРАЙМ/. РСПП и Минфин договорились об изменении условий налогового резидентства РФ; желающие стать налоговыми резидентами России получат облегченный режим и дополнительные возможности, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума.

В начале октября Минфин РФ среди мер по стимулированию инвестиций в России предложил сократить до 90 дней срок нахождения в РФ для признания налогоплательщика налоговым резидентом страны, а также снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, до уровня, по которому налог платят российские налоговые резиденты — 13%.

Позднее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение по этому вопросу будет принято только после обсуждения инициативы с бизнесом.

"Мы договорились с Минфином и лично с Силуановым по поводу резидентства", — сообщил Шохин.

Сейчас для сохранения или приобретения статуса налогового резидента РФ надо находиться на территории России не менее 183 дней в течение календарного года. Для налоговых резидентов в России действует ставка подоходного налога в 13%, а для нерезидентов, которые получают доход от источника в РФ — 30%, за исключением отдельных случаев, прописанных в Налоговом кодексе.

Замысел Минфина заключается в том, чтобы облегчить условия получения российского налогового резидентства, пояснил Шохин. "Мы предложили идею Минфина толковать именно таким образом: это предоставление дополнительных возможностей тем, кто хочет войти в российское налоговое резидентство, а вовсе не принуждение тех, кто работает в нынешнем режиме 183 дня и т.д.", — сказал он.

"Считаем, что должны быть облегченные режимы для тех, кто хочет войти в российское налоговое резидентство. Сейчас надо это технически это прописать. Понятно, что речь идет не о большом каком-то количестве налогоплательщиков, но если таковые есть, надо им дать возможность", — добавил глава РСПП.