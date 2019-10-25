МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. ОК "Русал" за девять месяцев 2019 года произвела 2,809 миллиона тонн алюминия, что примерно соответствует уровню за аналогичный период прошлого года (2,81 миллиона тонн), следует из сообщения компании.

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом выросли на 9,8%, до 3,069 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,937 тысячи долларов за тонну, снизившись на 15,9%.

Объем производства глинозема в январе-сентябре уменьшился на 0,1%, до 5,808 миллиона тонн, добыча бокситов выросла на 18,7%, до 12,021 миллиона тонн, нефелиновой руды — снизилась на 8,8%, до 3,17 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,1%, до 73 тысяч тонн.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысячи человек. "Русал" в 2018 году увеличил производство алюминия на 1,3%, до 3,753 миллиона тонн.