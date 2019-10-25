МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку. Заявление об уходе он написал из-за обвинений в подкупе избирателей, пишет агентство "Киодо".

Сугавара также отвечает за развитие экономических связей с Россией.

Утром в пятницу, 25 октября, Сугавара после заседания правительства Японии объявил СМИ, что подал на имя премьер-министра Синдзо Абэ прошение об отставке. Его пост может занять Хироси Кадзияма.

Воктябре японские СМИ написали о том, что штаб Сугавары в ходе избирательных кампаний в 2007 году дарил подарки жителям района, от которого политик избирался в парламент. Это были дыни и крабы, продукты, которые в Японии считаются дорогими.

Последним сообщением перед оставкой была публикация о том, что министра подозревают в выплате 20 тысяч йен (около $184) во время одних похорон семье покойного в его избирательном округе, сообщает AFP.