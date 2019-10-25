МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Минтранс России подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 миллиардов рублей авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 году, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По их данным, министр транспорта Евгений Дитрих направил документ в Минэкономразвития, Минфин и правительство 21 октября. Представитель Минтранса подтвердил, что проект направлен на согласование, в Минфине заявили о получении материалов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 ноября выделить средства на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году. Замминистра транспорта Александр Юрчик ранее предлагал компенсировать 23,5 миллиарда рублей, также он говорил, что эта сумма может увеличиться.

Источники издания рассказали, что в экономическом обосновании, отправленном вместе с проектом распоряжения, министр указывает, что суммарный убыток авиакомпаний в 2018 году составил 53,9 миллиарда рублей, а их дополнительные расходы из-за роста цен на керосин — 58 миллиардов рублей. В 2018 году топливо подорожало на 25%, приводит газета данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Как отмечается в обосновании, выплаты причитаются 34 авиакомпаниям, на которые пришлось 99,5% всех перевезенных пассажиров. Распределить 23 миллиарда рублей Минтранс предлагает пропорционально деньгам, потраченным в 2018 году на покупку топлива для перевозки пассажиров на внутренних линиях, отмечают источники.

Как пишет газета, компенсация будет наиболее выгодна "Ютэйр", у которой наивысшая доля внутренних перевозок среди крупнейших авиакомпаний, а также S7. Наоборот, это предложение невыгодно группе "Аэрофлот", "Уральским авиалиниям" и Nordwind, у которых доля международных перевозок составляет 50% и чуть больше. Отмечается также, что чартерным авиакомпаниям Azur Air, Royal Flight и I Fly по этой формуле могут не получить компенсаций.