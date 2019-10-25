МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Иностранные туристы с начала 2019 года оформили 45 тысяч чеков tax free, а с начала запуска системы — 87 тысяч, сообщил журналистам первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в кулуарах Международного таможенного форума-2019.

"У нас 87 тысяч чеков, в том числе в этом году 45 тысяч. То есть мы прошлый год уже обогнали при том, что прошлый год был годом Чемпионата мира по футболу, когда был большой поток туристов", — сказал он. По словам Давыдова, 90% туристов, которые оформляли чеки, из Китая.

Общая стоимость товаров, по которым было возмещение налога, составила 3,2 миллиарда рублей, а сумма возмещений туристам — 450 миллионов рублей, пояснили журналистам в службе.

Давыдов напомнил, что с 1 октября стартовал эксперимент по электронному оформлению tax free.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов.