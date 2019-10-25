КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Национальный банк Украины в пятницу ввел в обращение банкноту номиналом 1000 гривен, сообщила в пятницу пресс-служба нацбанка.

Последний раз банкнота высокого номинала — 500 гривен — была введена в обращение на Украине 13 лет назад.

"С сегодняшнего дня банки смогут получить ее в Национальном банке и выдавать своим клиентам", — цитирует пресс-служба председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

В центробанке Украины отметили экономическую целесообразность введения такой купюры. "Доходы украинцев растут, меняются цены, поэтому, согласно теоретическим исследованиям, которые применяют для определения оптимального банкнотно-монетного ряда центральные банки в мире, для обеспечения нормального денежного обращения на Украине нужны банкноты высшего номинала, чем 500 гривен", — отметили в нацбанке. Там добавили, что с введением новой купюры снизятся расходы государства на изготовление банкнот.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского — "выдающегося ученого, одного из основателей и первого президента Украинской академии наук, созданной в 1918 году". По данным пресс-службы, он был избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии. На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.