МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, заключил новый контракт на поставку с октября 2019 года до конца марта 2020 года хлористого калия в Индию, цена поставляемых удобрений соответствует рыночному уровню, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий"… сообщает о подписании "Уралкалий Трейдинг" (100% дочерней компанией ПАО "Уралкалий") контракта на поставку хлористого калия в Индию. Контракт подписан с компанией IPL — крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений, на поставку хлористого калия с октября 2019 года по 31 марта 2020 года", — говорится в сообщении.

"Цена поставляемых в Индию калийных удобрений соответствует текущему рыночному уровню цен", — добавляет производитель.