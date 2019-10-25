Банк России впервые за 2 года снизил ставку сразу на 0,5 п.п. - до 6,5% годовых
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Банк России впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
В этом году ЦБ РФ трижды снижал ставку на 0,25 п.п., последний раз в сентябре — до 7%, что является границей нейтрального диапазона и минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Последний раз Банк России снижал ставку на 0,5 п.п. в декабре 2017 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20191025/830458249.html