МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. АК "Алроса" 19 октября добыла уникальный алмаз весом более 230 карат на трубке "Удачная", говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный "Алросой" более чем за три года.

Камень массой 232,4 карата имеет желтоватый оттенок. На поверхности камня октаэдрической формы размером 40х39х23 миллиметра есть природный и техногенные сколы. Он был извлечен на фабрике N12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.

"Такие крупные кристаллы ювелирного качества – огромная редкость. Безусловно, они встречаются на месторождениях "Алросы", но в нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два алмаза свыше 200 карат. С нетерпением ждем камень в ЕСО "Алроса" для детального изучения и оценки. Трубка "Удачная" в этом году уже второй раз делает нам такой подарок – ранее в январе там добыли алмаз массой 191,46 карата", — сказал замгендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

Кимберлитовая трубка "Удачная", открытая в 1955 году, входит в число наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и в мире. C начала разработки в 1967 году это месторождение принесло сотни крупнейших алмазов. За девять месяцев 2019 года на трубке "Удачная" добыто 2,385 миллиона карат алмазов.