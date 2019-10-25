МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 3,2-3,7% с 4-4,5%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. При этом, по данным регулятора, годовая инфляция на 21 октября составила около 3,8%.

Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

"Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4-4,5 до 3,2-3,7%", — сообщил регулятор. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, констатировал Банк России.

"Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% с 4,3% в августе 2019 года и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%", — говорится в релизе.

В начале октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор планирует снизить прогноз по инфляции на 2019 год и опубликовать его на заседании совета директоров 25 октября.