МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2019 год до 37 миллиардов долларов с 40 миллиардов долларов, на 2020 год — до 20 миллиардов долларов с 25 миллиардов долларов, следует из среднесрочного прогноза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Банк России ранее в пятницу впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

ЦБ также понизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2021 год и 2022 год до 15 миллиардов долларов с 20 миллиардов долларов.