МОСКВА, 25 окт — Dow Jones. Известный инвестор Марк Мобиус назвал полномасштабную рецессию в мировой экономике маловероятным сценарием, отметив, что Дональд Трамп сделает все возможное для поддержания экономики США в преддверии президентских выборов в 2020 году. "Я не вижу риска рецессии", — сказал Мобиус в интервью Financial News.

"Причина в том, что снижение процентных ставок облегчает задачу по привлечению капитала. В мире много денег, которым необходим приют", — добавил он.

"Торговая война может замедлить темпы активности, но я не ожидаю рецессии в ближайшее время", — сказал Мобиус.

По его мнению, рецессия в европейской экономики также маловероятна, тогда как инвесторы все больше обеспокоены перспективой спада мировой экономики.

Результаты проведенного Bank of America Merrill Lynch в октябре опроса 175 фондовых менеджеров, которые в совокупности управляют капиталом в размере 507 млрд долларов США, показали, что 31% респондентов ожидают наступления рецессии в мировой экономике в следующем году против 38% в сентябре.

Мобиус, который более 30 лет поработал в Franklin Templeton и открыл собственную компанию по управлению активами в 2018 году, добавил, что Трамп "глаз не спустит" с экономики США в преддверии следующих президентских выборов.

"У него есть определенные рычаги воздействия: можно смягчить риторику в отношении Китая или увеличить инвестиции в инфраструктуру. Много что он может сделать, чтобы поддержать экономику США", — сказал Мобиус.

По его словам, текущая выборка кандидатов от демократов не представляет серьезной угрозы президентским амбициям Трампа. В числе соперников в борьбе за следующий президентский срок – бывший вице-президент Джо Байден, а также сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

"На этом этапе нет сомнений в его переизбрании", — сказал Мобиус.

"Кандидатуры демократов представляются довольно слабыми. Конечно, в их рядах может появиться достойный противник, но если бы выборы проходили сейчас, то Трамп бы, несомненно, переизбрался", — добавил он.

Президент все же будет испытывать потребность в укреплении собственного тыла, учитывая давление со стороны таких негативных факторов, как процедура импичмента. "Он сможет победить только в том случае, если экономика будет процветать и ему удастся добиться своего в отношениях с Китаем. Это позволит ему победить", — считает Мобиус.

Он также предсказывает, что Федеральная резервная система продолжит снижать ставки.

"Мы говорим не только о США, но и о глобальной ситуации", — отметил он.

"Нельзя ничего не предпринимать, когда ставки в Европе находятся на отрицательной территории, Китай уменьшает стоимость заимствований, а Япония продолжает делать то, что делает", — считает Мобиус.

"ФРС должна учитывать курс валюты. Если доллар продолжит укрепляться, восстановление внешней торговли США застопорится, а это нельзя назвать позитивным фактором для экономики. Следует сохранить конкурентоспособность и не выбиваться из общей колеи", — заключил он.

— Автор David Ricketts, david.ricketts@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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