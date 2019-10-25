МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Приватизация компаний с высокими дивидендами не снизит поступления в бюджет РФ, они окупятся в виде будущих налогов, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. ФАС изучит договоры Booking.com с гостиницами

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев накануне заявил, что уровень дивидендов компаний надо учитывать при принятии решений по их приватизации, так как иногда поступление в бюджет дивидендов выгоднее продажи пакета.

"Там, где приватизация неизбежно приведет к конкуренции, мы там получим большую эффективность и вернутся ваши деньги, вернутся ваши дивиденды и все стоимости, вернутся. Просто через развитие, через инвестиционные процессы", — сказал Артемьев журналистам в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование в России".

"Государство не может инвестировать во все, нужен "частник" с хорошим капиталом, хорошо подобранный, квалифицированный, который инвестирует, и вы получите это в виде налогов. То, что вы сейчас теряете, вы получите потом. А если вы будете сидеть вот так ровно, то вы не получите ни того, ни другого", — добавил Артемьев.

Тем не менее, глава ФАС отметил, что мнение Минфина необходимо уважать.

"Доводы Минфина надо уважать тоже, но и рассматривать их в контексте и наших доводов", — уточнил он.