ФАС: Приватизация компаний с высокими дивидендами не снизит поступления в бюджет РФ
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Приватизация компаний с высокими дивидендами не снизит поступления в бюджет РФ, они окупятся в виде будущих налогов, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев накануне заявил, что уровень дивидендов компаний надо учитывать при принятии решений по их приватизации, так как иногда поступление в бюджет дивидендов выгоднее продажи пакета.
"Там, где приватизация неизбежно приведет к конкуренции, мы там получим большую эффективность и вернутся ваши деньги, вернутся ваши дивиденды и все стоимости, вернутся. Просто через развитие, через инвестиционные процессы", — сказал Артемьев журналистам в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование в России".
"Государство не может инвестировать во все, нужен "частник" с хорошим капиталом, хорошо подобранный, квалифицированный, который инвестирует, и вы получите это в виде налогов. То, что вы сейчас теряете, вы получите потом. А если вы будете сидеть вот так ровно, то вы не получите ни того, ни другого", — добавил Артемьев.
Тем не менее, глава ФАС отметил, что мнение Минфина необходимо уважать.
"Доводы Минфина надо уважать тоже, но и рассматривать их в контексте и наших доводов", — уточнил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20191025/830459158.html