МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за первые три квартала 2019 года перечислила в бюджет средств на 2% больше, чем прогнозировалось, заявил руководитель ФТС Владимир Булавин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Да, свыше 100%. Оценивая деятельность Федеральной таможенной службы за девять месяцев текущего года, можно доложить, что задачи, стоящие перед службой, в целом выполнены. Прогнозные задания по перечислению средств в федеральный бюджет – на 102% (исполнены за этот период — ред.)", — сказал Булавин.

По его словам, всего перечислено 4,18 триллиона рублей, из них при экспорте товаров 1,7 триллиона, при импорте — 2,4 триллиона. "У нас экспортные составляющие планомерно из года в год снижаются из-за реализации налогового маневра. В этом году экспортная составляющая снизилась на 17%, при этом импортная составляющая возросла на 15%", – пояснил он.

"Следует отметить, что основные факторы, которые повлияли на рост импортной составляющей, конечно же, курс доллара к рублю, повышение НДС на 2% и повышение показателей таможенной стоимости, что может свидетельствовать об эффективности деятельности таможенных органов", — добавил глава ФТС.