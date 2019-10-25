БРЮССЕЛЬ, 25 окт — Dow Jones. Власти ЕС в понедельник или вторник намерены принять решение о длительности отсрочки Brexit, и это значит, что сначала парламенту Великобритании придется решить, стоит ли соглашаться на предложенное премьер-министром Борисом Джонсоном проведение выборов 12 декабря.

В пятницу в Брюсселе состоялась двухчасовая встреча представителей стран ЕС, в рамках которой обсуждался вопрос о переносе срока Brexit, после того как в минувшую субботу правительство Бориса Джонсона с неохотой запросило отсрочку. По словам осведомленного источника, представители пришли к выводу о том, что развод необходимо отсрочить и попытаться принять решение без организации саммита лидеров региона.

"Работа будет продолжаться в выходные", — сообщил источник. Представители ЕС, "как ожидается, встретятся в начале недели для окончательного решения".

Чиновники и дипломаты со стороны ЕС заявляют о том, что не спешат определять длительность отсрочки Brexit, пока политическая ситуация в Лондоне остается неясной. При этом промедление в принятии решения означает, что две стороны приближаются к 31 октября, дате, на которую назначен Brexit, без окончательного решения.

Президент Евросовета Дональд Туск рекомендует перенести Brexit на 31 января, как обозначено в официальном запросе со стороны Великобритании. Прошение о более длительной отсрочке было подано лишь после того, как парламент Великобритании принял закон, вынуждающий Джонсона потребовать переноса сроков Brexit.

Представители ЕС неоднократно говорили о том, что не хотят выхода Великобритании из союза без соглашения о разводе. Лондон и Брюссель подписали соглашение о Brexit на прошлой неделе.

В пятницу дипломат со стороны ЕС заявил о "наличии консенсуса относительно того, что ЕС согласится на отсрочку".

В четверг Джонсон призвал провести всеобщие выборы 12 декабря, попытавшись еще раз усилить давление на оппонентов в сторону одобрения предложенной сделки по Brexit.

Вопрос о проведении досрочных выборов будет вынесен на голосование в палате общин в понедельник. Чтобы решение было принято в пользу проведения выборов, требуется две трети голосов, а значит, члены оппозиционной Лейбористской партии также должны одобрить этот план.

Подобное развитие событий кажется маловероятным, так как Лейбористская партия рекомендовала своим членам воздержаться.

— Автор Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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