МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-августе 2019 года снизилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 10,277 триллиона рублей (34,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 11,57 триллиона рублей, 14,7 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,293 триллиона рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 32% с 33,9% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 26,9% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 28,2%. В строительстве убыточными оказались 28,5% компаний против 30% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 22,8% компаний против 23,3% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 20,7% против 21,6% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, убыточными были 31,4% компаний против 34,9% в прошлом году.