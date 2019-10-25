МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре, по окончательной оценке, увеличился до 95,5 пункта с уровня сентября в 93,2 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 96 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в октябре, по окончательной оценке, увеличился до 113,2 пункта с уровня предыдущего месяца в 108,5 пункта, индекс экономических ожиданий — до 84,2 с 83,4 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.