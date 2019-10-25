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МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Три ассоциации, объединяющие таможенных представителей и других профессиональных участников рынка внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в России, подписали рамочное соглашение о создании Союза ассоциаций предприятий, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, говорится в пресс-релизе Национальной ассоциации таможенных представителей (НАТП).

Соответствующее соглашение в рамках Международного таможенного форума подписали президент НАТП, генеральный директор платежной системы "Таможенная карта" Андрей Баринов, председатель правления НП "Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД "Гермес" Павел Корчажкин и генеральный директор Ассоциации деловых партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности Вячеслав Ивин.

Создание союза направлено на повышение общего уровня профессиональной законотворческой экспертизы отраслевых ассоциаций, новое объединение будет координировать усилия участников рынка для отстаивания общих интересов и взаимодействия с Федеральной таможенной службой и другими госорганами, говорится в пресс-релизе.

"Три крупнейшие отраслевые ассоциации сегодня представляют всех ключевых участников рынка профессиональных таможенных услуг, у нас общие цели и задачи. На фоне все большей прозрачности своей работы Федеральная таможенная служба ожидает от участников рынка качественную обратную связь, четкие сигналы, а не разноголосицу", – отметил Баринов, слова которого приводятся в релизе.

В пресс-службе НАТП пояснили РИА Новости, что в ближайшей перспективе участники союза намерены участвовать в обсуждении и реализации стратегии развития таможенной службы до 2030 года. "В частности, будут участвовать в разработке текстов нормативных документов, мер по цифровизации, межгосударственных соглашений", — добавили в пресс-службе.