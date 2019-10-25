МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в сентябре 2018-2019 финансового года составил 82,768 миллиарда долларов против дефицита в 200,344 миллиарда долларов в августе, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что профицит бюджета страны за месяц составил 83,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в сентябре в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 119,116 миллиарда долларов.