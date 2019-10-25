Профицит бюджета США в сентябре составил $82,77 млрд
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МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Профицит бюджета США в сентябре 2018-2019 финансового года составил 82,768 миллиарда долларов против дефицита в 200,344 миллиарда долларов в августе, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что профицит бюджета страны за месяц составил 83,5 миллиарда долларов.
Годом ранее в сентябре в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 119,116 миллиарда долларов.
Согласно отчёту министерства, государственные расходы в США в сентябре увеличились на 29,8% в годовом выражении и составили 291,26 миллиарда долларов, доходы увеличились на 8,9% — до 374,028 миллиарда.
https://1prime.ru/state_regulation/20191025/830461870.html