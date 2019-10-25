МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Минэкономразвития предложило правительству РФ расширить возможности использования упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса, подняв предельный размер выручки для предприятий на этом режиме с нынешних 150 миллионов до 200 миллионов рублей в год, сообщил глава министерства Максим Орешкин.

"Что нужно делать — и мы сейчас такие предложения в правительство направили — я считаю, что нужно расширять лимит по упрощенной системе налогообложения. Сейчас он 150 миллионов рублей, я считаю, что его нужно делать больше. Мы сейчас предложение — порядка 200 миллионов — в правительство направили, будем обсуждать", — сказал Орешкин, отвечая на вопросы граждан в эфире РБК.

Кроме того, по его словам, в правительстве обсуждается введение переходного режима между "упрощенкой" и общим режимом налогообложения, чтобы переход на общий режим для растущего бизнеса не вызывал шока и был более комфортным.

При этом министр подчеркнул, что власти не планируют продлевать возможность использования ЕНВД, срок действия которого истекает в 2021 году.