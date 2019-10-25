МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что готов платить подоходный налог по повышенной ставке в случае введения прогрессивной шкалы налогообложения.

"Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: "Да, я готов". Но нужно все тщательно просчитать", — сказал министр, отвечая на вопросы граждан в эфире РБК.

Сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога: он составляет 13% для всех налоговых резидентов РФ, независимо от их доходов.

Главной целью прогрессивной шкалы подоходного налога в случае ее введения, по словам Орешкина, будет выравнивание уровня доходов между бедными и богатыми. При этом гон подчеркнул, что государство и так делает для этого достаточно много: повышает МРОТ, зарплаты бюджетникам, и параллельно повышает налоги на роскошные автомобили и дорогую недвижимость.

По мнению министра, обеспечивать прогрессивность налогообложения лучше всего именно таким путем — обложив повышенным налогом роскошное, демонстративное потребление.