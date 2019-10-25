МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Банк России ожидает увеличения экспорта зерна из РФ к концу текущего года благодаря хорошему урожаю, однако конкуренция зарубежных поставщиков будет сдерживать рост, говорится в комментарии ЦБ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

"По мере поступления урожая текущего сезона, который ожидается более высоким, чем в предыдущем году, экспорт зерна будет расти. Это окажет поддержку экспорту в конце текущего и в следующем году. При этом сдерживать рост экспорта отечественного зерна будет расширение его предложения на мировом рынке со стороны зарубежных поставщиков", — говорится в комментарии.

Как отмечает ЦБ, высокий и устойчивый рост выпуска сельского хозяйства повлиял на ускорение роста ВВП. Согласно текущим оценкам экспертов, по итогам года ожидается увеличение валового сбора сельхозкультур, включая зерно, подсолнечник, сахарную свеклу, овощи закрытого грунта.

Экспорт зерновых из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года), по данным Минсельхоза, составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Россия по итогам минувшего сельхозгода сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.