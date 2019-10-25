МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Без таких компаний, как "Яндекс", у России нет будущего, поэтому власти должны искать баланс между безопасностью и интересами этих компаний, уверен министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами — это очевидно, понятно и бесспорно. Если такие компании будут испытывать проблемы, это означает, что будущее наше будет не настолько хорошим, как нам бы хотелось", — сказал министр в эфире РБК, отвечая на вопрос про законопроект о значимых информресурсах.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.

Орешкин напомнил, что вопросы безопасности применительно к таким крупным IT-компаниям в разных странах решаются по-разному. Например, Китай полностью отрезал свой рынок от западных сервисов. Глава Минэкономразвития заявил, что считает такой подход неправильным.

"В частности, "Яндекс" — единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google абсолютно открыто, без каких-то барьеров, и эту конкуренцию не только выдерживает, но зачастую ее выигрывает. Без таких компаний будущего нет. Есть вопросы безопасности — но важно найти правильный баланс", — подчеркнул Орешкин.

Законопроект ранее подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Правительство РФ в своем отзыве на законопроект выразило готовность поддержать его при ряде доработок. В частности, кабмин предлагает ограничить иностранное владение не 20%, а 50% минус одной акцией. Также правительство предложило сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к "значимым" для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких ресурсов.