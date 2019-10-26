АФИНЫ, 26 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Греции до "ВВ-" с позитивным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Мы прогнозируем, что экономический рост в Греции в 2019-2022 годах составит в среднем 2,5%, чему в основном способствует восстановление внутреннего спроса. В этом году были сняты оставшиеся меры контроля за движением капитала без каких-либо отрицательных последствий, и бюджетные риски уменьшились после решений Государственного совета Греции по предыдущей реформе, касающейся дополнительных доплат и пенсий государственных служащих", — говорится в сообщении.

"В результате мы повышаем наши долгосрочные рейтинги Греции до "BB-" с "B" и подтверждаем краткосрочные рейтинги "B", — сообщает агентство.

Позитивный прогноз указывает на то, что агентство можем еще повысить рейтинги по Греции в течение следующих 12 месяцев, если правительство продолжит реализацию структурных реформ, направленных на укрепление потенциала экономического роста и устойчивости государственных финансов.

Повышен также долгосрочный суверенный кредитный рейтинг.

"S&P Global Ratings 25 октября 2019 года повысило свои долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Греции до "BB-" с "B+". Прогноз положительный. В то же время мы подтвердили наши краткосрочные суверенные кредитные рейтинги на уровне "B", — говорится в сообщении.

Агентство может изменить прогноз по рейтингам на стабильный, если экономический рост будет значительно слабее ожидаемого или если реформы будут приостановлены, что затруднит сокращение государственного долга и реструктуризацию финансового сектора.

Министр финансов Христос Стайкурас приветствовал решение решение Standard & Poor's.

"Это позитивное развитие событий показывает, что экономика страны делает еще один шаг на пути к полной нормализации. Это показывает, что доверие к стране постепенно укрепляется в результате стабильного управления и реализации согласованного экономического плана", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

По словам министра, экономический блок продолжает систематически работать над тем, чтобы страна как можно скорее вернулась к инвестиционному рейтингу.