МАССАНДРА (Крым), 26 окт — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов объяснил смену руководства в совете Союза виноградарей и виноделов России необходимостью развития общественной поддержки российского виноделия и популяризации отечественной продукции.

Тележурналист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России, решение принято в субботу на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму. Титов возглавлял Союз виноделов с 2010 года.

"Во-первых, я уже какое-то время попросился уйти с исполнительных должностей в совете… Я все-таки подал заявление об уходе, и с этой должности меня отпустили. Но должна быть замена — еще лучшая. Мы считаем, что сегодня мы активно взаимодействуем с Госдумой, с правительством, то в области общественных отношений, маркетологии, брендирования российских вин мы пока отстаем", — сказал Титов в ходе саммита виноделов.

Он напомнил о недавнем показе в Госдуме фильма Дмитрия Киселева об истории российского виноделия и о том, что тележурналист сам является виноделом.

"Мы увидели еще одного винодела на горизонте — это Дмитрий Константинович Киселев… Он сам винодел, он в Коктебеле является производителем шампанского, наш конкурент (Абрау-Дюрсо и Нового Света). Кстати, очень хорошее шампанское. Совет проголосовал с тем, чтобы председателем совета был избран Дмитрий Киселев", — сказал Титов.

Он отметил, что за прошедшее время в отрасли достигнуты важные успехи, которые можно охарактеризовать фразой: "В России стало не стыдно пить российское вино". По словам Титова, у российского виноделия хорошие перспективы, но необходимо приложить усилия для принятия новой редакции закона о виноградарстве и виноделии и найти компромиссы с изменениями в налоговом кодексе.