МИНСК, 26 окт — ПРАЙМ. Белорусская калийная компания (БКК) подписала контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну, сообщила в субботу пресс-служба компании.

"Белорусская калийная компания и ее долгосрочный стратегический партнер в Индии, компания IPL, достигли соглашения, результатом которого стало подписание контракта на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 280 долларов за тонну CFR", — говорится в сообщении на сайте компании.

Там подчеркивается, что "соглашение будет способствовать увеличению спроса со стороны индийских фермеров, а также является подтверждением общего стремления БКК и IPL к гармоничному и устойчивому развитию отрасли".

"Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах", — добавили в пресс-службе.

Предыдущий контракт с компанией IPL на поставку калийных удобрений на индийский рынок, в период с сентября 2018 по июнь 2019 года, предполагал цену 290 долларов за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" и на протяжении последних лет сохраняет уверенное лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За 6 лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 130 стран мира.