ЛОНДОН, 27 окт – ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил набор волонтеров в Консервативную партию, которые бы стали агитировать жителей Великобритании за скорейший выход из ЕС и за политическую программу тори на всеобщих выборах.

Лидер консерваторов призвал записываться на сайте партии в волонтеры, чтобы распространять информацию о политической программе по Brexit в виде листовок по домам жителей Великобритании и общественным местам.

По его словам, ситуация с Brexit зашла в тупик во многом из-за действий парламента, который не соглашается одобрить сроки по Brexit.

"Сложившаяся ситуация очень сложна, и парламент безнадежен, потому что мы достигли замечательной сделки с европейскими друзьями на прошлой неделе. Мы внесли ее в парламент, они проголосовали за сделку. Но, к сожалению, они также проголосовали за отсрочку (Brexit). И мы сейчас имеем абсолютно глупую ситуацию, в которой ЕС пытается решить, как долго они хотят держать нас в ЕС. От этой мысли я впадаю в ярость", — сказал глава британского правительства.

"Сейчас мы очень усердно работаем над тем, чтобы осуществить Brexit. Но лучший путь для нашей страны — осознать, что этот парламент откровенно себя изжил, и пришло время провести всеобщие выборы", — добавил Джонсон.

Ранее на этой неделе премьер-министр заявил, что предложит в понедельник провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря, увязав их с необходимостью рассмотрения и принятия парламентом соглашения с ЕС о Brexit. Парламент во втором чтении принял новый законопроект о Brexit, но отказался рассмотреть его за три дня, как того требовал Джонсон.