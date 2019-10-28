МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Максимальный объем средств, который недополучит Фонд национального благосостояния (ФНБ) при предоставлении вычетов из НДПИ Ванкорскому проекту "Роснефти" для компенсации инфраструктурных затрат на "Восток Ойл", при текущей цене на нефть оценивается в 50-60 миллиардов рублей, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Это максимум 50-60 миллиардов рублей в год", — ответил Сазанов на вопрос о том, во сколько оцениваются средства, которые фактически недополучит ФНБ при текущей цене на нефть в 60 долларов за баррель из-за инфраструктурного вычета. "При сегодняшней цене около 60 долларов за баррель это составит порядка 50-60 миллиардов рублей в год. Сколько может получить финансирования компания за счет этого вычета", — добавил он.

Власти РФ прорабатывают предоставление компаниям государственных преференций для реализации проектов в Арктике. В рамках данного вопроса рассматривается возможность вычетов из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти", чтобы компенсировать затраты на создание инфраструктуры для проекта "Восток Ойл" в новой нефтегазовой провинции на Таймыре.

Ранее в октябре вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что выпадающие доходы бюджета РФ из-за предоставления государственной поддержки "Роснефти" в Арктике оцениваются в 60-70 миллиардов рублей год.

Замминистра энергетики Павел Сорокин при этом прокомментировал вопрос о рентабельности проектов в создаваемой на Таймыре нефтегазовой провинции при текущей цене на нефть. "В той налоговой системе… — пятая группа НДД плюс вычет на инфраструктуру… – при реализации такой схемы, в диапазоне 35-40 долларов за баррель нефти проект будет рентабельный. При условии, что на этот вычет удастся создать инфраструктуру. Если при 40 долларах за баррель не будет вычета, инфраструктура дешевле не станет, тогда проекта не будет", — сказал он.

"Эти шаги делаются, чтобы можно было привлечь инвестиции, показать рентабельность проекта. Инфраструктура убирается частично из формулы для того, чтобы повысить рентабельность. Сам по себе НДД без инфраструктурного вычета не даст достаточной доходности, чтобы его реализовать", — добавил Сорокин.